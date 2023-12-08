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Сегодня, 19:04

Ковтун: «Спартаку» нелогично менять спортивного директора. В клубе должен быть единый механизм»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал новость о возможной смене спортивного директора в московском клубе.

«Спартаку» нелогично менять спортивного директора. В клубе должен быть единый механизм. Все должно обсуждаться с главным тренером, если Абаскаль, конечно, останется на этой должности. Необходимость перемен в руководстве я не вижу», — приводит «РБ Спорт» слова Ковтуна.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что пост спортивного директора «Спартака» может занять 43-летний испанский специалист Хавьер Рибалта, который с 2018 по 2021 год занимал аналогичную должность в «Зените».

После 17 туров «Спартак» c 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Главный тренером команды на данный момент является Гильермо Абаскаль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-kovtun-v-spartake-dolzhen-by-t-ediny-j-mehanizm-nelogichno-sejchas-menyat-sportivnogo-direktora/
Юрий Ковтун
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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