Ковтун: «Спартаку» нелогично менять спортивного директора. В клубе должен быть единый механизм»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал новость о возможной смене спортивного директора в московском клубе.

«Спартаку» нелогично менять спортивного директора. В клубе должен быть единый механизм. Все должно обсуждаться с главным тренером, если Абаскаль, конечно, останется на этой должности. Необходимость перемен в руководстве я не вижу», — приводит «РБ Спорт» слова Ковтуна.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что пост спортивного директора «Спартака» может занять 43-летний испанский специалист Хавьер Рибалта, который с 2018 по 2021 год занимал аналогичную должность в «Зените».

После 17 туров «Спартак» c 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Главный тренером команды на данный момент является Гильермо Абаскаль.