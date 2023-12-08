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Гусев считает, что Тюкавин готов к переходу в Европу

Алина Савинова
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Комментатор и телеведущий Виктор Гусев поделился мыслями о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Потенциально Тюкавин готов к переходу в Европу. При переходах важно то, как человек, независимо от футбольного таланта, сумеет освоиться в другой жизни. У нас перед глазами примеры наших футболистов, которые были игроками высокого уровня в России, но за границей никак не могли освоиться. С этой точки зрения я Константина не знаю, насколько он готов приспособиться к новой жизни. Сумеет ли он это сделать по своему характеру? Футбольного таланта у него очень много», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами. 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года. Сообщалось, что контракт с Тюкавиным заключен в рублях.

Источник: https://metaratings.ru/news/viktor-gusev-potencialno-tyukavin-gotov-k-perekhodu-v-evropu-313176/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Виктор Гусев
Константин Тюкавин
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2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
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