Костанца: «Календарь для «Крыльев» был крайне сложный, но мы идем без поражений и вверху таблицы»
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2023/24.
— Это хорошее начало для нас. Радует, что в чемпионате мы не проиграли ни одного матча в первых четырех турах, — приводит слова Костанцы «Известия». — Хотя играли против очень сильных команд — «Ахмата», «Ростова», «Динамо», «Локомотива». Календарь был крайне сложный, но мы идем без поражений и вверху таблицы. Да, недобрали очков в матче с «Локомотивом», но показали, что можем против любого соперника играть хорошо и с позиции силы. Уверен, что по ходу сезона ошибок станет меньше, реализация будет лучше и качество игры станет приносить еще больше очков. В целом начало у нас хорошее.
— Как «Крыльям» удается идти вверху после потерь лидеров вроде Александра Коваленко?
— Это хорошая работа тренера и руководства. Тренер ставит интересный и понятный футбол, а руководство находит подходящих для этого игроков. Поэтому даже после ухода Коваленко команда продолжает хорошо играть и ее уровень сохраняется.
После четырех туров «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 8 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|2 : 0
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0