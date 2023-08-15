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Сегодня, 04:31

Костанца: «Календарь для «Крыльев» был крайне сложный, но мы идем без поражений и вверху таблицы»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2023/24.

— Это хорошее начало для нас. Радует, что в чемпионате мы не проиграли ни одного матча в первых четырех турах, — приводит слова Костанцы «Известия». — Хотя играли против очень сильных команд — «Ахмата», «Ростова», «Динамо», «Локомотива». Календарь был крайне сложный, но мы идем без поражений и вверху таблицы. Да, недобрали очков в матче с «Локомотивом», но показали, что можем против любого соперника играть хорошо и с позиции силы. Уверен, что по ходу сезона ошибок станет меньше, реализация будет лучше и качество игры станет приносить еще больше очков. В целом начало у нас хорошее.

— Как «Крыльям» удается идти вверху после потерь лидеров вроде Александра Коваленко?

— Это хорошая работа тренера и руководства. Тренер ставит интересный и понятный футбол, а руководство находит подходящих для этого игроков. Поэтому даже после ухода Коваленко команда продолжает хорошо играть и ее уровень сохраняется.

После четырех туров «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 8 очков.

Источник: https://iz.ru/1558881/aleksei-fomin/khoroshaia-igra-posle-ukhoda-liderov-eto-rabota-trenera-i-rukovodstva
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Костанца — о ничьей с «Локомотивом»: «Мы очень разочарованы таким результатом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 2 : 0
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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