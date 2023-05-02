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2 мая, 22:50

Ари заявил, что «Спартак» мотивирован испортить настроение «Зениту» и не дать стать ему чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о борьбе красно-белых за серебряные медали чемпионата России.

«Я видел игры «Спартака». Он хорошо играет в этом сезоне. Это клуб с большой историей, традициями. И команда всегда должна быть в верху турнирной таблицы. Думаю, если «Спартак» будет играть так, как в первой части сезона, в этом году он может занять второе место. В воскресенье будет матч «Зенит» — «Спартак». О, это будет очень хорошая игра, но сложная для «Спартака». В Петербурге всегда очень трудно играть. И все равно я думаю, у «Спартака» будет хорошая мотивация. Во-первых, команда точно хочет занять второе место. Во-вторых, она захочет испортить настроение «Зениту», чтобы не дать ему стать чемпионом в этой встрече. Так что я хочу, чтобы «Спартак» выиграл эту игру, буду болеть за него», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от идущего на второй строчке «Ростова» на одно очко. 4 мая красно-белый на выезде сыграют с лидером чемпионата «Зенитом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-spartak-motivirovan-isportit-nastroenie-zenitu-i-ne-dat-stat-emu-chempionom/
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

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