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Корнеев: «Не понимаю, зачем «Спартак» подписал 32-летнего Жозе»

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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал переход нападающего Виллиана Жозе в московский «Спартак».

«Виллиан — это качественный игрок. Но я никак не пойму, почему с возможностями «Спартака» они подписывают игрока, которому скоро исполнится 33 года? Зачем тогда Амарал и руководство всем рассказывает о какой-то стратегии развития «Спартака», покупки игроков и их продажи в будущем? Не понимаю!» — сказал Корнеев Metaratings.

«Спартак» 1 июля объявил о переходе 32-летнего бразильца из «Бетиса». Он подписал контракт на два сезона. Жозе выступал за «Бетис» с лета 2021 года. Он провел за испанский клуб 126 матчей, забил 31 гол и сделал 12 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Виллиан Жозе
Игорь Корнеев
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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