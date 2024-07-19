Корнеев считает Ивича идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал, кого считает наиболее подходящим вариантом на пост главного тренера московского «Спартака».

— Пока что для меня назначение Станковича — это не более чем очередная ставка, которая может сработать или нет. Тем более, что отзывы с его предыдущих мест работы оставляют желать лучшего! Но давайте дадим ему время показать свою работу, и только потом можно будет формировать мнение.

Надо ли было «Спартаку» выбирать Станислава Черчесова? Если бы Стаса готовы были рассмотреть, то сделали бы это давно. Всегда что-то тормозило этот процесс. По мне, Ивич был бы идеальной кандидатурой для них! — цитирует Корнеева Metaratings.

«Спартак» объявил о назначении Станковича на пост главного тренера 17 мая, контракт рассчитан на два года. Первый официальный матч под его руководством красно-белые проведут 21 июля в рамках 1-го тура чемпионата России-2023/24. Москвичи в гостях сыграют с «Оренбургом».