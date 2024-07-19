Корнеев считает Ивича идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»
Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал, кого считает наиболее подходящим вариантом на пост главного тренера московского «Спартака».
— Пока что для меня назначение Станковича — это не более чем очередная ставка, которая может сработать или нет. Тем более, что отзывы с его предыдущих мест работы оставляют желать лучшего! Но давайте дадим ему время показать свою работу, и только потом можно будет формировать мнение.
Надо ли было «Спартаку» выбирать Станислава Черчесова? Если бы Стаса готовы были рассмотреть, то сделали бы это давно. Всегда что-то тормозило этот процесс. По мне, Ивич был бы идеальной кандидатурой для них! — цитирует Корнеева Metaratings.
«Спартак» объявил о назначении Станковича на пост главного тренера 17 мая, контракт рассчитан на два года. Первый официальный матч под его руководством красно-белые проведут 21 июля в рамках 1-го тура чемпионата России-2023/24. Москвичи в гостях сыграют с «Оренбургом».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -