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Сегодня, 19:02

Корнеев: «Отступные Чалова в размере 4 миллионов евро — подарок для его нового клуба»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал продление контракта форварда Федора Чалова с ЦСКА.

Как стало известно «СЭ», в новом контракте 25-летнего футболиста с московской командой прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 миллиона евро.

«Мы знаем, когда ментально все хорошо, он в порядке. Сейчас такой стабильности не было — переговоры и разговоры о будущем влияют на общее состояние игрока. Сейчас вроде разобрались, продлили контракт, но понятно, что скоро Чалов уйдет. Если говорить о перспективе в Европе, это могут быть три чемпионата — Испания, Франция и Италия, где берут российских игроков. Если верная информация о четырех миллионах (отступных), то для нового клуба Федора это как подарок», — приводит «РБ Спорт» слова Корнеева.

В сезоне-2023/24 Чалов принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

Источник: РБ Спорт
Игорь Корнеев
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
8
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
9
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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