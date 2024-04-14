Фанаты «Факела» скандировали фамилию Месси после гола Роналдо в матче с «Ростовом»

Болельщики «Факела» скандировали фамилию форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси после гола нападающего «Ростова» Роналдо в матче между командами в 24-м туре РПЛ.

Видео с болельщиками воронежцев опубликовала пресс-служба «Ростова».

Игра проходила 14 апреля и завершилась гостевой победой ростовчан — 1:0. Роналдо забил единственный гол.

В следующем туре воронежцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра пройдет 19 апреля. «Ростов» 21 апреля дома примет «Спартак».