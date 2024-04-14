Фанаты «Факела» скандировали фамилию Месси после гола Роналдо в матче с «Ростовом»
Болельщики «Факела» скандировали фамилию форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси после гола нападающего «Ростова» Роналдо в матче между командами в 24-м туре РПЛ.
Видео с болельщиками воронежцев опубликовала пресс-служба «Ростова».
Игра проходила 14 апреля и завершилась гостевой победой ростовчан — 1:0. Роналдо забил единственный гол.
В следующем туре воронежцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра пройдет 19 апреля. «Ростов» 21 апреля дома примет «Спартак».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
9
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6
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