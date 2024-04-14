«Крылья Советов» — «Рубин»: Горшков со штрафного вывел хозяев вперед

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«Крылья Советов» открыли счет в матче против «Рубина» в 24-м туре РПЛ — 1:0.

На 9-й минуте со штрафного отличился защитник самарцев Юрий Горшков.