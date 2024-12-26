Корнаухов — о работе Мовсесьяна в ЦСКА: «Одно большое уважение»

Директор ДЮСШ ЦСКА, экс-футболист Олег Корнаухов в комментарии «СЭ» отреагировал на уход спортивного директора Андрея Мовсесьяна из московского клуба.

«Знаю его работу изнутри. Любая карьера рано или поздно подходит к концу. Я знаю, как и что они [спортивные директора] делают в современных реалиях — со многими ограничениями и санкциями. Они делают громадную работу, со стороны видно только вершину айсберга. Поэтому здесь только одно большое уважение.

Случилось так, как случилось, так что желаю Андрею всего самого наилучшего, чтобы в Новый год исполнились все его самые заветные желания. Еще раз повторюсь, что в таких условиях работать довольно продуктивно — это хорошо. Понятно, что некоторым болельщикам что-то нравится, а что-то — нет. Я бы говорил о том, что получилось», — сказал Корнаухов «СЭ».

Также Корнаухов рассказал о том, как повлияет уход Мовсесьяна на ЦСКА.

«ЦСКА — это клуб, которы жил, живет и будет жить всегда. Вне зависимости от того, какие футболисты уходят и приходят, какие люди этим занимаются... Скажется ли уход в лучшую или худшую сторону? Такими критериями мерить нельзя, потому что все достаточно сложно», — добавил Корнаухов.

49-летний Мовсесьян расторг контракт с клубом по соглашению сторон, он работал на своей должности с 2022 года. Специалист работал с красно-синими на разных должностях с 2012 года

Александр Абустин