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Корнаухов — о работе Мовсесьяна в ЦСКА: «Одно большое уважение»

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Директор ДЮСШ ЦСКА, экс-футболист Олег Корнаухов в комментарии «СЭ» отреагировал на уход спортивного директора Андрея Мовсесьяна из московского клуба.

«Знаю его работу изнутри. Любая карьера рано или поздно подходит к концу. Я знаю, как и что они [спортивные директора] делают в современных реалиях — со многими ограничениями и санкциями. Они делают громадную работу, со стороны видно только вершину айсберга. Поэтому здесь только одно большое уважение.

Случилось так, как случилось, так что желаю Андрею всего самого наилучшего, чтобы в Новый год исполнились все его самые заветные желания. Еще раз повторюсь, что в таких условиях работать довольно продуктивно — это хорошо. Понятно, что некоторым болельщикам что-то нравится, а что-то — нет. Я бы говорил о том, что получилось», — сказал Корнаухов «СЭ».

Также Корнаухов рассказал о том, как повлияет уход Мовсесьяна на ЦСКА.

«ЦСКА — это клуб, которы жил, живет и будет жить всегда. Вне зависимости от того, какие футболисты уходят и приходят, какие люди этим занимаются... Скажется ли уход в лучшую или худшую сторону? Такими критериями мерить нельзя, потому что все достаточно сложно», — добавил Корнаухов.

49-летний Мовсесьян расторг контракт с клубом по соглашению сторон, он работал на своей должности с 2022 года. Специалист работал с красно-синими на разных должностях с 2012 года

Александр Абустин

Олег Корнаухов
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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