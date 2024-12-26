Низовцев назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ в сезоне-2024/25

Бывший полузащитник ЦСКА Максим Низовцев назвал наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером в нынешнем сезоне РПЛ.

«У меня две кандидатуры: хорошо закончил «Спартак» со Станковичем и первую половину хорошо прошел Мусаев с «Краснодаром», кроме двух последних игр. Все-таки отдам предпочтение Мусаеву. Думаю, он набил себе шишек в прошлом чемпионате, когда «Краснодар» в последних турах отдал чемпионство», — цитирует Низовцева «РБ Спорт».

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидируя в турнирной таблице с 39 очками и превосходя занимающий второе место «Зенит» по дополнительным показателям. 1 февраля быки на своем поле примут «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ, игра начнется в 19.30 по московскому времени.