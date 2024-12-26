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Низовцев назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ в сезоне-2024/25

Даниил Аршавский
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Бывший полузащитник ЦСКА Максим Низовцев назвал наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером в нынешнем сезоне РПЛ.

«У меня две кандидатуры: хорошо закончил «Спартак» со Станковичем и первую половину хорошо прошел Мусаев с «Краснодаром», кроме двух последних игр. Все-таки отдам предпочтение Мусаеву. Думаю, он набил себе шишек в прошлом чемпионате, когда «Краснодар» в последних турах отдал чемпионство», — цитирует Низовцева «РБ Спорт».

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидируя в турнирной таблице с 39 очками и превосходя занимающий второе место «Зенит» по дополнительным показателям. 1 февраля быки на своем поле примут «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ, игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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