Тарханов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2023/24

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2023/24.

«У «Зенита» больше чемпионского опыта, чем у «Краснодара». Это может сыграть решающую роль. «Зенит» все время готов быть чемпионом, а «Краснодар» только стремится к этому. Где-то будет отступление у «Краснодара». Не хотелось бы, конечно, мне нравится, как они играют. Но жизнь такая. Тренер у них опытный, возможно, он преодолеет это», приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

После 13 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На втором месте — «Зенит» (26 очков).