Константин Тюкавин: «Надеюсь, будут еще приглашать в сборную»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями после матча с «Уфой» (4:0) в 24-м туре Тинькофф чемпионате России. Также он ответил на вопрос о выступлении за молодежную сборную России.

«Гол мы обсудили, — сказал Тюкавин в эфире канала «Матч премьер». — Арс (Захарян — Прим. «СЭ») бил по воротам, удачно попал мне в грудь, в итоге записали на меня. Не имеет значения, кто забил, важно, что мы крупно победили. Поражение молодежной сборной? Конечно, было тяжело, надо было переключиться на клуб, было всего пару дней. Главное, что мы выиграли.

Почему не получилось в молодежке? Не могу ничего сказать. Идем дальше. Надеюсь, будут еще приглашать в сборную. Будем продолжать играть, тренироваться. Главное было первыми забить гол. Мы знали, что «Уфа» будет плотно обороняться».

Голы в составе победителей забивали Данил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко.