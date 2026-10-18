«Пуля попала в лоб». Боец поп-ММА Исламов оказался в реанимации после драки со стрельбой во Владикавказе

Спортсмен находится в крайне тяжелом состоянии.

Российский боец поп-ММА Ибрагим «Никархо» Исламов оказался в реанимации после драки со стрельбой во Владикавказе. По словам менеджера спортсмена Артема Лобанова, одна из пуль попала в голову — он перенес операцию и находится в крайне тяжелом состоянии.

Конфликт на улице

О происшествии сообщило МВД по Северной Осетии. По данным ведомства, в ночь на 18 октября в центре Владикавказа между группой молодых людей возник конфликт, который быстро перерос в драку. В какой-то момент один из участников достал травматический пистолет и начал угрожать окружающим.



«В ходе инцидента он произвел несколько выстрелов. В результате двое мужчин были доставлены бригадами скорой медицинской помощи в одно из медицинских учреждений города», — говорится в сообщении МВД.

Telegram-канал SHOT вскоре рассказал, что одним из пострадавших оказался Исламов. Боец получил ранения и был госпитализирован в реанимацию. Также появилось видео конфликта: на кадрах видно, как группа мужчин выясняет отношения на улице, после чего раздаются выстрелы.

Менеджер Исламова Артем Лобанов рассказал о состоянии спортсмена.

«Знаю ровно то, что все видели на видео. Про конфликт ничего не могу сказать — не имею информации. Сейчас Никархо находится в реанимации в республиканской больнице Осетии. Ночью он перенес операцию, одна из пуль попала в лоб. Состояние крайне тяжелое», — сообщил Лобанов «Матч ТВ».

Сотрудники полиции установили личности участников происшествия. Один из них уже задержан, остальных разыскивают. Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также незаконном обороте оружия.

Фото соцсети

Скандальное ДТП Исламова

Ибрагим — уроженец Чечни, выступающий в российских промоушенах по смешанным единоборствам, боксу и кулачным боям. Известность он получил благодаря участию в турнирах «Хардкор». Одним из главных достижений спортсмена, выступающего под прозвищем Никархо, стала победа над Ильнаром «Хантером» Ишимбаевым в сентябре 2023 года — Исламов тогда завоевал временный чемпионский пояс промоушена в полусредней весовой категории — до 77 килограммов.

Но славу спортсмену принесли не только поединки: весной 2024 года он оказался в центре громкого скандала после автомобильной аварии в Санкт-Петербурге.

Тогда Исламов за рулем арендованного Porsche Cayenne попытался проскочить Троицкий мост в момент развода пролетов, выехал на встречную полосу и врезался в раздвижную часть конструкции. После ДТП Ибрагим покинул место происшествия, оставив в машине травмированную пассажирку.

Через несколько дней сотрудники полиции задержали его в Москве и возбудили уголовное дело. Сам Исламов объяснял, что покинул место происшествия из-за шокового состояния. В социальных сетях он также признал свою вину и принес извинения.

История завершилась без обвинительного приговора. В октябре 2024 года суд прекратил уголовное дело в отношении бойца, назначив ему судебный штраф в размере 300 тысяч рублей. К тому моменту Исламов провел в СИЗО около пяти месяцев, он был освобожден прямо в зале суда. Пострадавшая в ДТП пассажирка получила компенсацию в размере 800 тысяч рублей.