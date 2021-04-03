Рахимов рассказал о плане «Уфы» на матч с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал, каким был план его команды на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:4).
— Какой был план на игру? Как играть аутсайдеру против таких быстрых команд?
— Мы говорили о том, как должны выстроить оборону. Мы должны были контролировать игру «Динамо» по флангам, они часто разворачивают атаки. Мы не контролировали эти моменты, у динамовцев все получалось на флангах. Ближе к воротам они играли в стенку и на третьего, так пришли два гола. Нас проходили очень легко. Я думаю, что мы медленнее чем они реагировали на потери, за счет этого нас и накрывали. Увеличился технический брак и было мало выходов из обороны в атаке.
— Кто из футболистов вас разочаровал?
— Давайте скажем, что игроки пришли ближе к началу чемпионата. На сборах было 16-17 человек. Нужно было вводить игроков в состав, а это не так просто. Для этого нужно время. Мы прекрасно понимаем, что звезды не придут.
(Владимир Пушкарев)
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