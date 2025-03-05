Константин Лепехин: «Погба мог бы усилить «Зенит», он очень сильный футболист»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал новость о том, что французский полузащитник Поль Погба мог перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

По информации «СЭ», петербуржцы пытались подписать Погба, который сейчас является свободным агентом, но француз отказался от перехода в «Зенит».

«Если бы Погба перешел в «Зенит», это был бы топовый трансфер для нашего чемпионата. Трудно сказать, помог бы Погба «Зениту» — у него нестандартная карьера. Надо отметить, что это очень сильный футболист в мировом масштабе. Погба точно усилил бы «Зенит». Сейчас я не слежу за французом, не знаю, что с ним происходило в последнее время. Но у Погба есть огромный опыт в важных матчах. Поль пригодился бы «Зениту», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».