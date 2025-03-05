Карпин рассказал, как принял решение об уходе из «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему решил уйти из клуба.

«Накопилась усталость. Не от одной игры, не от одного месяца, а от последних трех лет. В декабре я обозначил руководству «Ростова»: нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идем в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

По словам Карпина, на зимнем сборе он понял, что больше не может «дать команде эмоцию» и договорился с руководством «Ростова», что доработает до окончания предсезонки.

Перед возобновлением РПЛ после зимней паузы 56-летний специалист покинул «Ростов». С 2022 года он совмещал работу в клубе и сборной России. После ухода Карпина ростовчан возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба.

2 марта «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в 19-м туре РПЛ.