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28 июня, 23:08

Лепехин: «Сейчас даже за Месси 30 миллионов евро не заплатят, не говоря уже о Соболеве»

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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

«Серьезно оценивать эту информацию я не берусь, ведь часто бывало, что какого-то игрока связывали с «Зенитом», но это были лишь слухи. Но если Соболев действительно перейдет в «Зенит», то у него будет шанс проявить себя в самом лучшем клубе страны.

В контракте Соболева есть пункт о выкупе за 30 млн евро? Сейчас даже за Месси столько не заплатят (смеется)», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

По информации «СЭ», московский клуб готов отпустить Соболева за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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