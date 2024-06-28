Силкин — о Шунине: «37 лет — нормальный возраст, чтобы заканчивать»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о возможном уходе из московской команды вратаря Антона Шунина.
«Если клуб решает не продлевать контракт, значит не видит в Шунине конкурента для первого номера команды. Но «Динамо» же предложило ему работу в академии. Он может пойти в другую команду, где будет бороться за место. Но сам Шунин должен решать свое будущее. Есть ли у Шунина силы заиграть в другом клубе? Вечных спортсменов не бывает. Ему 37 лет. Нормальный возраст, чтобы заканчивать. С учетом того, что его карьера была в одном клубе. Но это мое мнение. Может Шунин хочет еще денег подзаработать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Силкина.
«СЭ» ранее сообщал, что бело-голубые предложили Шунину должность в академии имени Льва Яшина. Сам голкипер пока не решил — завершить карьеру или продолжить ее в другом клубе. У него есть ряд предложений, одно из которых — от «Химок».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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