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Силкин — о Шунине: «37 лет — нормальный возраст, чтобы заканчивать»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о возможном уходе из московской команды вратаря Антона Шунина.

«Если клуб решает не продлевать контракт, значит не видит в Шунине конкурента для первого номера команды. Но «Динамо» же предложило ему работу в академии. Он может пойти в другую команду, где будет бороться за место. Но сам Шунин должен решать свое будущее. Есть ли у Шунина силы заиграть в другом клубе? Вечных спортсменов не бывает. Ему 37 лет. Нормальный возраст, чтобы заканчивать. С учетом того, что его карьера была в одном клубе. Но это мое мнение. Может Шунин хочет еще денег подзаработать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Силкина.

«СЭ» ранее сообщал, что бело-голубые предложили Шунину должность в академии имени Льва Яшина. Сам голкипер пока не решил — завершить карьеру или продолжить ее в другом клубе. У него есть ряд предложений, одно из которых — от «Химок».

Источник: Спорт День за Днем
Антон Шунин
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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