Игнатьев: «Возможно, Соболев по-новому заиграет в «Зените», но шансов у него мало»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Возможно, Соболев по-новому заиграет в «Зените», но шансов у него мало. Александр не усилит петербуржцев. Может, он идет за деньгами в «Зенит». Нельзя обо всех игроках говорить, что они играют за деньги. Сейчас жизнь диктует такие правила. В мои годы играли за честь команды. В нынешнее время футболисты думают о зарплате, а не о том будут ли они играть или нет», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.
В сезоне-2023/24 Соболев в 34 матчах во всех турнирах забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
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|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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