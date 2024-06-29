Игнатьев: «Возможно, Соболев по-новому заиграет в «Зените», но шансов у него мало»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Возможно, Соболев по-новому заиграет в «Зените», но шансов у него мало. Александр не усилит петербуржцев. Может, он идет за деньгами в «Зенит». Нельзя обо всех игроках говорить, что они играют за деньги. Сейчас жизнь диктует такие правила. В мои годы играли за честь команды. В нынешнее время футболисты думают о зарплате, а не о том будут ли они играть или нет», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

В сезоне-2023/24 Соболев в 34 матчах во всех турнирах забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.