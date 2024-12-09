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Сегодня, 16:04

Генич — об интересе «Манчестер Сити» к Батракову: «Его прогнать через аренду в «Жироне» и потом уже в Англию, почему нет?»

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Комментатор Константин Генич в комментарии для «СЭ» высказался о возможном интересе к футболисту «Локомотива» Алексею Батракову со стороны «Манчестер Сити».

«Я верю, что Алексей Батраков точно в списке просматриваемых игроков. Думаю, они мониторят сезон, просматривают статистику. Тем более он молодой. В том, что он заинтересовал City Football Group, вообще не сомневаюсь. Его прогнать через аренду в «Жироне» и потом уже в Англию, почему нет? Но стоит не забывать, что таких, как Алексей Батраков, у самого «Сити» еще с десяток, если не с сотню. У них молодежка основной состав обыгрывает», — сказал Генич «СЭ».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

(Дарик Агаларов)

Алексей Батраков
Константин Генич
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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