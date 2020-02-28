Константин Емельянов: «Если бы забили пенальти, то выиграли»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов после матча 20-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1) посетовал на незабитый пенальти. По его словам, команда могла добиться победы.

— С одной стороны, мы должны были забивать пенальти и доводить игру до победы, — отметил Емельянов в эфире телеканала «Матч премьер». — К сожалению, после незабитого пенальти начали торопиться, быстро хотели забить, наверное, исправиться. У нас пошли ошибки в обороне.

Начали торопиться при вступлении в отбор, получать желтые карточки на ровном месте. Нужно было спокойно контролировать мяч и доводить до моментов. У соперника тоже были шансы забить в быстрых атаках. Мы шли вперед, хотели сравнять счет. Двокае впечатление осталось. Если бы забили пенальти, то, думаю, довели бы дело до победы.