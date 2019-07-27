Кононова спросили об отставке. Он не собирается уходить

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после поражения от "Тамбова" (0:2) в матче третьего тура РПЛ.

– Поздравляю "Тамбов" с победой. Мы упустили много шансов. Извинения болельщикам за результат. Будем бороться в следующей игре. Это поражение – стимул.

– Такое поражение и вполне однозначная реакция болельщиков, которые в грубой форме призвали вас уйти – все это весомый повод, чтобы подать в отставку? – вопрос от "СЭ"

– Понимаю болельщиков "Спартака", ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата.

– Что вас мотивирует продолжать работу в "Спартаке"? Вам кричат в спину, во время игры оскорбляют, на секторе висят костюмы. Какой выход из положения? Похоже, не приняли вас.

– Мотивация – выигрывать. Я это всегда говорил. Мы строим новую команду. Вы видели, сколько человек покинули новую команду. Дальше будем работать над тем, чтобы усиливать команду. В футболе есть поражения, ничьи и победы. Прекрасно понимаю, где я работаю. Все силы буду отдавать ради побед. Качество игры – все зависит от того, как слаженно мы работаем вместе с игроками.

– Что делал Айртон во время второго гола?

– Разберем этот эпизод. У каждого игрока есть обязанности. (Дмитрий Зеленов)

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