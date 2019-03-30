Кононов стал Королем Ночи. Сражения с ним ждет Карпин

"Ростов" сообщил о начале продажи билетов на домашний матч 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". Дончане сделали это объявление в стиле популярного сериала "Игра престолов": главный тренер "Ростова" Валерий Карпин предстал в образе Джона Сноу - Короля Севера, а рулевой красно-белых" Олег Кононов - в виде его главного противника - Короля Ночи.
- Игра близко, - так охарактеризовал официальный Твиттер "Ростова" старт продажи билетов, перефразировав девиз дома Старков "Зима близко".
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 30 марта 2019 г.
Игра близко...
Стартовала продажа билетов на матч со "Спартаком"
Подробности:https://t.co/q5sixjVT30 pic.twitter.com/zaSMvS5gQ7
"Спартак" занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 36 очков. "Ростов" с 32 баллами располагается на 6-й строчке.
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