23:46 30 марта | Футбол — РПЛ

Кононов стал Королем Ночи. Сражения с ним ждет Карпин

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"Ростов" сообщил о начале продажи билетов на домашний матч 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". Дончане сделали это объявление в стиле популярного сериала "Игра престолов": главный тренер "Ростова" Валерий Карпин предстал в образе Джона Сноу - Короля Севера, а рулевой красно-белых" Олег Кононов - в виде его главного противника - Короля Ночи.

- Игра близко, - так охарактеризовал официальный Твиттер "Ростова" старт продажи билетов, перефразировав девиз дома Старков "Зима близко".

"Спартак" занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 36 очков. "Ростов" с 32 баллами располагается на 6-й строчке.

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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