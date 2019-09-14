Кононов снова в пиджаке! «Спартак» играет с «Уралом» в плюс 16

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов вышел на матч 9-го тура РПЛ с «Уралом» в пиджаке.

В восьми играх подряд в конце лета 53-летний специалист появлялся на бровке в разной одежде — в поло, спортивной кофте, темном кардигане или черной рубашке. Последнюю он надевал на игру 8-го тура с «Зенитом» в Москве (0:1), на которую вся команда приехала в костюмах, однако тренер держал пиджак в руках.

В предыдущий раз Кононов выходил в пиджаке на матч 4-го тура чемпионата России с «Динамо» 3 августа (0:0).

В Москве — плюс 16 и порывистый ветер. Тренер «Спартака» надел пиджак на темный кардиган и белую рубашку.

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