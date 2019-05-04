Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 27-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0) назвал причины неудачной игры Лоренсо Мельгарехо во второй половине сезона.

– Я не могу сказать, что его игра неэффективна. Она неэффективна в реализации! Потому что в прошлом году он забивал, а в этом году пока не удается. В этом году отдавал голевые передачи, было достаточно моментов, где он мог забить. То, что команда создает для него – для того, чтобы он воспользовался своим ударом, дриблингом. (Юрий Ширинкин)

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