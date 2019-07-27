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22:05 |
Футбол —
РПЛ
Кононов и отставка: другого пути нет. Мнение Зеленова
Олег Кононов.
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Поражение
"Спартака"
от
"Тамбова"
- точка невозврата. Таково мнение нашего обозревателя Дмитрия Зеленова.
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Кто мог бы прямо сейчас возглавить "Спартак" вместо Кононова, чьей отставки требуют фанаты?
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Материалы сюжета:
Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
"Сила "Динамо" – в единстве игроков и болельщиков". Шунин - о победе над "Уралом"
"С победой, "быки". Фото из раздевалки "Краснодара" после матча с "Сочи"
Сергей Матвеев: "В матче с "Сочи" не было подоплеки"
"Спартак" проиграл половину матчей при судействе Вилкова
Кононов - о призывах фанатов к его отставке: "Да ничего им не буду отвечать"
Александр Точилин: "Давать фору "Краснодару" – роскошь"
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