22:05 | Футбол — РПЛ

Кононов и отставка: другого пути нет. Мнение Зеленова

Олег Кононов.
Олег Кононов.
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Поражение "Спартака" от "Тамбова" - точка невозврата. Таково мнение нашего обозревателя Дмитрия Зеленова.
 

 

 

 
 

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Кто мог бы прямо сейчас возглавить "Спартак" вместо Кононова, чьей отставки требуют фанаты?
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