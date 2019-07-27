Кононов и отставка: другого пути нет. Мнение Зеленова

Кто мог бы прямо сейчас возглавить "Спартак" вместо Кононова, чьей отставки требуют фанаты?

Массимо Каррера Станислав Черчесов (совмещение) Игорь Шалимов Александр Григорян Валерий Карпин Другой российский тренер Иностранец Кто-то другой (оставляйте свои варианты в комментариях) Курбан Бердыев