Концерты Green Day и ДДТ на «Открытие Арене» перенесены на 2021 год из-за коронавируса

Два концерта, которые должны были состояться на «Открытие Арене» в этом году, перенесены на 2021 год, сообщает официальный сайт стадиона. Речь о концертах групп Green Day и ДДТ. Оба шоу были отменены в связи с пандемией коронавируса.

— Музыкальное шоу группы Green Day, которое должно было состояться 24 мая на «Открытие Арене», переносится на 2021 год, — говорится в сообщении на сайте «Открытие Арены». — Организаторы концерта надеются на ваше понимание и делают все возможное, чтобы предоставить точную информацию о новой дате проведения мероприятия как можно скорее. Процесс переноса концерта в рамках масштабного мирового турне требует значительного количества времени и связан с переговорами с большим числом партнеров по всему миру. Обращаем ваше внимание: приобретенные билеты остаются действительными.

Также на следующий год переносится выступление Юрия Шевчука и группы ДДТ на «Открытие Арене» — мероприятие пройдет 6 июня 2021. Приобретенные ранее билеты остаются действительными и не требуют обмена.