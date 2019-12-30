Композитор «Короля Льва» и «Гладиатора» написал музыку для «Краснодара»
13:17
Знаменитый композитор Ханс Циммер написал музыку для «Краснодара», информирует пресс-служба клуба. Она прозвучит на первом домашнем матче сезона-2020/21.
Немецкий композитор написал музыку для заставки чемпионата мира-2018. В основном он известен тем, что является композитором для многих голливудских фильмов.
?В 1995 году он был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшая музыка» (мультфильм «Король Лев»).
?? Ханс Циммер @HansZimmer написал музыку для ФК «Краснодар» ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 30, 2019
Вы услышите ее на первом домашнем матче нового футбольного сезона 20/21! ?? pic.twitter.com/AnsgA06bv1
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...