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Пономарев — о возможном переходе Хоакина Сосы в ЦСКА: «Ему 20 лет, перспективный парень»

Пономарев отреагировал на возможный переход защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы в ЦСКА
Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы в армейский клуб.

«Я ждал, что ЦСКА начнет усилятся. Это нормально. Нам не хватает центрального и левого защитников, шустрого нападающего. Нам нужно еще обязательно приобрести трех игроков. Если Хоакина берут, значит, он нужен. Посмотрим. Его же кто-то просматривал. Ему 20 лет, перспективный парень. Дивееву нужен помощник. Все правильно делают, что берут его», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско подтвердил, что ЦСКА подпишет контракт с защитником клуба Хоакином Сосой.

В нынешнем сезоне 20-летний уругваец выступает на правах аренды в составе «Ливерпуля» из Монтевидео. В составе клуба он провел 19 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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