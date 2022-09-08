Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:16

Генич о новичке «Спартака»: «Бальде совсем не готов. С такой жопой... Можно было и меня впустить»

Генич поделился мнением о готовности новичка «Спартака» Кейта
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бальде Кейта.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» поделился мнением о готовности новичка «Спартака» Бальде Кейта, который дебютировал в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:2).

«Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой... Можно было бы и меня выпустить, я бы там побегал, поругался. Бальде совсем не готов!» — сказал Генич «СЭ».

26 августа 27-летний сенегалец подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2024/25.

После 8 туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. Петербургский клуб с 20 баллами располагается на 1-й позиции.

Бальде Кейта
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
22
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывшая жена Кокорина выложила фото с гонщиком «Формулы-1» Леклером
Как правильно менять масло в автомобиле: 3 практических совета
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Нижний Новгород» объявил об аренде нападающего Янсане
«Локомотив» завершит летнюю трансферную кампанию подписанием Педриньо
«Енисей» арендовал полузащитника «Зенита» и нападающего «Ахмата»
«Мог уехать жить в Канаду. Но зачем? Я мечтаю возглавить «Спартак». Честное интервью Бояринцева
РПЛ, таблица переходов: «Спартак» может подписать экс-игрока «Зенита», капитан сборной Израиля перешел в «Динамо»
В «Спартаке» заявили, что не рассматривают кандидатуру Гаджимурадова
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Полузащитник «Урала» Коновалов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии
«Нижний Новгород» объявил об аренде нападающего Янсане
Смородская: «Рудковская выдает желаемое за действительное. Фигурному катанию футбол не догнать»
«Мог уехать жить в Канаду. Но зачем? Я мечтаю возглавить «Спартак». Честное интервью Бояринцева
«Краснодар» подписал полузащитника португальского «Шавеша» Ленини
В «Спартаке» заявили, что не рассматривают кандидатуру Гаджимурадова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» заявили, что не рассматривают кандидатуру Гаджимурадова

Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости