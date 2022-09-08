Генич о новичке «Спартака»: «Бальде совсем не готов. С такой жопой... Можно было и меня впустить»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» поделился мнением о готовности новичка «Спартака» Бальде Кейта, который дебютировал в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:2).

«Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой... Можно было бы и меня выпустить, я бы там побегал, поругался. Бальде совсем не готов!» — сказал Генич «СЭ».

26 августа 27-летний сенегалец подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2024/25.

После 8 туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. Петербургский клуб с 20 баллами располагается на 1-й позиции.