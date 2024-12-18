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Сегодня, 18:15

Орлов: «Не уверен, что Клаудиньо вернется на свой уровень»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку надо научиться резать по живому.

«Зениту» нужна внутренняя перестройка. Да, скорее не революция, а перестройка. Если кто-то из игроков не понимает, что на кону стоят золотые медали, если кто-то уже не может включиться, перестроиться, с ними надо расставаться. Продавать или отдать в аренду. Предстоит большая работа.

Это мое личное видение ситуации. Не знаю, понимает ли это Семак. Судя по его последним комментариям, он, как мне показалось, ссылается на обстоятельства. Но, на мой взгляд, речь идет об очень глубоких проблемах... Не уверен, сможет ли Клаудиньо вернуться на свой прежний уровень. Я когда-то делал большое интервью с Анатолием Тарасовым, великим хоккейным тренером. В игровых видах спорта законы одни. Так вот он говорил: «Тренеру порой надо резать по живому!» И сейчас Семаку нужно осознать, с кем ему не по пути, с кем он не сможет взять титул. Надо иметь большое мужество, чтобы с кем-то сейчас расстаться. Просто так, по инерции уже ничего не выйдет. Неужели Сергей Богданыч считает, что его подопечные демонстрируют чемпионский футбол? Я так не думаю. Вот «Спартак» — другое дело. Станкович улучшил физические возможности футболистов. И как они задвигались!» — сказал Орлов «СЭ».

Сергей Семак. «Вот если бы Семак позвал Аршавина в свой тренерский штаб...» Орлов — о перспективах «Зенита»

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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