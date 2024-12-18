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Сегодня, 18:30

Орлов: «А если представить, что Семак пригласит Аршавина в тренерский штаб «Зенита»?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» допустил, что Андрей Аршавин помог бы Сергею Семаку, если бы вошел в тренерский штаб «Зенита».

«С удовольствием слушаю аналитику Аршавина. Андрей великолепно разбирается в футболе. Правда, наверное, в тренеры не пойдет. Но, если все же представить, что Семак позовет его в свой штаб (это так, фантазия), это стало бы укреплением тренерской мысли. Да, у Андрея, наверное, не самый простой характер. Но у Аршавина современный взгляд на футбол, он мог бы помочь. А что советуют Семаку его нынешние ассистенты, я не знаю. Видно, что Сергею Богданычу особо никто не помогает... Я готов повторить: в последних турах Семак потерял управление командой! Как можно было дома пропустить пять мячей?! От «Крыльев» и «Акрона!» Пять голов! Как такое могло произойти...», — сказал Орлов «СЭ».

Сергей Семак. «Вот если бы Семак позвал Аршавина в свой тренерский штаб...» Орлов — о перспективах «Зенита»

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

Аршавин является членом правления петербургского клуба с июля 2023 года.

Андрей Аршавин
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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