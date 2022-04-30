«Рубин» может разорвать контракт без выплаты компенсации". Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке

Слуцкий заявил, что «Рубин» может его уволить без выплаты компенсации

Главный тренер «Рубина» леонид Слуцкий после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:6) прокомментирвоал возможность своей отставки. По словам российского специалиста, клуб может его уволить без выплаты компенсации.

«У нас есть внутренние договоренности с руководством «Рубина». Клуб может разорвать со мной контракт без выплаты какой-либо компенсации», — отметил Слуцкий в эфире «Матч Футбол 2».

«Рубин» занимает 11-е место и находится в одном очке от зоны стыковых матчей.