Елагин о шансах Захаряна в «Челси»: «В АПЛ нужно ехать готовым игроком. Вот Аршавин там не потерялся»

Известный комментатор, эксперт по английской премьер-лиге Александр Елагин рассуждает о возможном переходе 19-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Сильно были удивлены новостью, что «Челси» покупает Захаряна?

— Нет, абсолютно не удивился.

— Почему?

— Захарян — одна из наших звездочек, пусть еще и не звезда. Хотя мне не очень нравится это слово по отношению к футболу. Есть в этом что-то эстрадное. Но Арсен в любом случае серьезный игрок, большая надежда российского футбола. Он это уже доказал своими выступлениями за московское «Динамо», в его активе есть матчи за сборную России. На мой взгляд, очень интересный исполнитель. Поэтому то, что его пригласили в «Челси», не стало неожиданностью.

— И вас ничего не смущает?

— Возникает вопрос. А не рановато ли? В АПЛ нужно ехать не просто зарабатывать деньги, а пытаться играть. Но ведь он там может и сломаться? В «Челси» нужно переходить абсолютно уверенным в своих силах. Есть же ярчайший пример — Андрей Аршавин.

— Со знаком «плюс»?

— Он уехал в «Арсенал» из «Зенита» после чемпионата Европы-2008, когда достиг своего пика. И, что бы там ни говорили злопыхатели, в Англии Андрей не затерялся! Считаю, у Аршавина получилась великолепная карьера, у него были блестящие матчи в составе лондонцев. Он стал достойным партнером для того же Фабрегаса.

— Хотите сказать, что Аршавин уехал в Англию вовремя, а Захарян...

— Здесь нужно, чтобы Захарян посоветовался не только со своим агентам, но еще с родителями и тренерами. Конечно, попасть в «Челси» — это очень престижно. Но ведь надо смотреть и на нынешнюю ситуацию в клубе.