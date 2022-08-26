Елагин о шансах Захаряна в «Челси»: «В АПЛ нужно ехать готовым игроком. Вот Аршавин там не потерялся»
Известный комментатор, эксперт по английской премьер-лиге Александр Елагин рассуждает о возможном переходе 19-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
— Сильно были удивлены новостью, что «Челси» покупает Захаряна?
— Нет, абсолютно не удивился.
— Почему?
— Захарян — одна из наших звездочек, пусть еще и не звезда. Хотя мне не очень нравится это слово по отношению к футболу. Есть в этом что-то эстрадное. Но Арсен в любом случае серьезный игрок, большая надежда российского футбола. Он это уже доказал своими выступлениями за московское «Динамо», в его активе есть матчи за сборную России. На мой взгляд, очень интересный исполнитель. Поэтому то, что его пригласили в «Челси», не стало неожиданностью.
— И вас ничего не смущает?
— Возникает вопрос. А не рановато ли? В АПЛ нужно ехать не просто зарабатывать деньги, а пытаться играть. Но ведь он там может и сломаться? В «Челси» нужно переходить абсолютно уверенным в своих силах. Есть же ярчайший пример — Андрей Аршавин.
— Со знаком «плюс»?
— Он уехал в «Арсенал» из «Зенита» после чемпионата Европы-2008, когда достиг своего пика. И, что бы там ни говорили злопыхатели, в Англии Андрей не затерялся! Считаю, у Аршавина получилась великолепная карьера, у него были блестящие матчи в составе лондонцев. Он стал достойным партнером для того же Фабрегаса.
— Хотите сказать, что Аршавин уехал в Англию вовремя, а Захарян...
— Здесь нужно, чтобы Захарян посоветовался не только со своим агентам, но еще с родителями и тренерами. Конечно, попасть в «Челси» — это очень престижно. Но ведь надо смотреть и на нынешнюю ситуацию в клубе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
5
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
6
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|
7
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|
8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|5
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Даниил Одоевский
Зенит
|4
|1
|0