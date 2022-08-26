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Елагин о шансах Захаряна в «Челси»: «В АПЛ нужно ехать готовым игроком. Вот Аршавин там не потерялся»

Елагин отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор, эксперт по английской премьер-лиге Александр Елагин рассуждает о возможном переходе 19-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Сильно были удивлены новостью, что «Челси» покупает Захаряна?

— Нет, абсолютно не удивился.

— Почему?

— Захарян — одна из наших звездочек, пусть еще и не звезда. Хотя мне не очень нравится это слово по отношению к футболу. Есть в этом что-то эстрадное. Но Арсен в любом случае серьезный игрок, большая надежда российского футбола. Он это уже доказал своими выступлениями за московское «Динамо», в его активе есть матчи за сборную России. На мой взгляд, очень интересный исполнитель. Поэтому то, что его пригласили в «Челси», не стало неожиданностью.

— И вас ничего не смущает?

— Возникает вопрос. А не рановато ли? В АПЛ нужно ехать не просто зарабатывать деньги, а пытаться играть. Но ведь он там может и сломаться? В «Челси» нужно переходить абсолютно уверенным в своих силах. Есть же ярчайший пример — Андрей Аршавин.

— Со знаком «плюс»?

— Он уехал в «Арсенал» из «Зенита» после чемпионата Европы-2008, когда достиг своего пика. И, что бы там ни говорили злопыхатели, в Англии Андрей не затерялся! Считаю, у Аршавина получилась великолепная карьера, у него были блестящие матчи в составе лондонцев. Он стал достойным партнером для того же Фабрегаса.

— Хотите сказать, что Аршавин уехал в Англию вовремя, а Захарян...

— Здесь нужно, чтобы Захарян посоветовался не только со своим агентам, но еще с родителями и тренерами. Конечно, попасть в «Челси» — это очень престижно. Но ведь надо смотреть и на нынешнюю ситуацию в клубе.

Мнение Александра Елагина о&nbsp;возможном переходе Арсена Захаряна в &laquo;Челси&raquo;. «Не рановато ли Захаряну в «Челси»? Аршавин уезжал в «Арсенал» на пике». Мнение Елагина
Арсен Захарян
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ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

 4 1 0
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