РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Комличенко и Нойштедтер не сыграют с «Локомотивом»

13:04
Николай Комличенко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Комличенко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», сегодняшний матч 14-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» с «Локомотивом» из-за различных повреждений пропустят игроки бело-голубых защитник Роман Нойштедтер и нападающий Николай Комличенко. Кроме того, защитник Иван Ордец не сыграет из-за дисквалификации, а вратарь Антон Шунин — из-за ОРВИ, о чем сообщалось ранее. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир