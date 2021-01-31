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Комличенко и Игбун вернулись к тренировкам в общей группе

23:38
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В воскресенье тренерский штаб «Динамо» дал футболистам небольшую передышку после двух подряд контрольных матчей на втором сборе в Турции, сообщает сайт клуба.

Утром прошло восстановительное занятие. Пропустившие встречи с «Актобе» и «Слованом» Николай Комличенко и Сильвестр Игбун тренировались в общей группе. Дмитрий Скопинцев, Сергей Паршивлюк и Клинтон Нжи пока продолжают работу по индивидуальной программе с врачами, физиотерапевтами и тренером-реабилитологом.

В понедельник динамовцев ждут две тренировки, а во вторник бело-голубые проведут контрольный матч с черногорским «Рударом».

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16134

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