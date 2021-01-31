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Данченко записал прощальное видеообращение для «Уфы»

23:14

Защитник Олег Данченко записал для «Уфы» прощальное видеообращение. Сегодня, 31 января, арендованный у «Рубина» футболист переходит в греческий АЕК.

«Хотел бы сказать вам слова благодарности и пожелать партнерам по команде крепкого здоровья, удачи и всего самого хорошего, — сказал Данченко в видеообращении. — Чтобы у вас все складывалось все положительного, чтобы вы шли к своей мечте.

Также хочу сказать спасибо болельщикам «Уфы», которые поддерживали меня на протяжении тех месяцев, что я был в команде. Хочу пожелать, чтобы вы всегда поддерживали клуб, были частью команды, вне зависимости от результатов.

Также хочу поблагодарить весь футбольный персонал, сотрудников клуба, которые дали мне шанс проявить себя. Надеюсь, я вас не подведу. До встречи, «Уфа», надеюсь, мы еще не раз увидимся".

Дополнительная информация:

https://twitter.com/UfaFc/status/1355821159238021120

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