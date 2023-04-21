Комитет Госдумы по спорту обсудит возвращение продажи пива на стадионах

Заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту обсудит вопрос возвращения продажи пива на стадионах 26 апреля.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 20 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

30 марта президент РФС Александр Дюков на исполкоме заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.