Матч «Акрона» с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ пройдет в Саранске

Матч между «Акроном» и «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ состоится в Саранске, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Игру перенесли на резервный стадион «Акрона» в Саранске из-за проведения XIII Международного форума «Россия — спортивная держава», к которому будут готовить стадион «Солидарность Самара Арена»,

После 8 туров «Локомотив» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Акрон» (6) идет предпоследним в турнирной таблице.