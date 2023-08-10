Колыванов: «У «Зенита» есть определенные проблемы с развитием атаки»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов считает, что у «Зенита» есть проблемы при игре в атаке.

«Потери значимые у «Зенита», безусловно. Но не будем забывать, что «Крылышки» — очень приличная команда. Молодая, с характером, бегут, прессингуют, в быстрый яркий футбол играют. Там всем непросто играть — «Ростов» «угорел», пять получил. У «Зенита» есть определенные проблемы с развитием атаки. Но, думаю, что у них все равно высококлассные футболисты, и потихонечку они выправят ситуацию», — приводит Газета.ru слова Колыванова.

«Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» (1:0) во 2-м туре группового турнира Кубка России, прервав двухматчевую безвыигрышную серию.