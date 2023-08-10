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Колыванов: «У «Зенита» есть определенные проблемы с развитием атаки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов считает, что у «Зенита» есть проблемы при игре в атаке.

«Потери значимые у «Зенита», безусловно. Но не будем забывать, что «Крылышки» — очень приличная команда. Молодая, с характером, бегут, прессингуют, в быстрый яркий футбол играют. Там всем непросто играть — «Ростов» «угорел», пять получил. У «Зенита» есть определенные проблемы с развитием атаки. Но, думаю, что у них все равно высококлассные футболисты, и потихонечку они выправят ситуацию», — приводит Газета.ru слова Колыванова.

«Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» (1:0) во 2-м туре группового турнира Кубка России, прервав двухматчевую безвыигрышную серию.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/09/21041906.shtml
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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