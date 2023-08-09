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Гендиректор «Динамо» о ситуации с контрактом Тюкавина: «Мы ждем ответа от представителей игрока»

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о ситуации с контрактом нападающего Константина Тюкавина, а также рассказал о переговорах с другими футболистами.

— Появилась информация, что представителей Тюкавина не удовлетворило предложение по новому контракту. Это так?

— Я не в курсе, мне ничего не известно. Мы ждем ответа.

— Пытаетесь продлить контракт с Захаряном?

— Это наше внутреннее дело.

— Спортивный директор «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что если мы будем стоять в аэропорту, то увидим человека из Мексики (речь о полузащитнике «Пачуки» Луисе Чавесе). Мы стояли две недели, что происходит?

— Не комментируем. Мы расскажем все возможное, если все получится хорошо.

Константин Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач в 95 матчах за основную команду бело-голубых.

Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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