Колыванов считает, что Шварц может пригласить в «Герту» Шиманьски и Захаряна

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера «Герты» и рассказал, кого он может пригласить в немецкий клуб из московского. В конце мая «Динамо» объявило об уходе немца из команды.

«Может взять Шиманьски, например. Шварцу сейчас интересны все молодые игроки «бело-голубых», в том числе и Захарян, они все сейчас прогрессируют. Но на данный момент в стране ситуация непростая, поэтому не уверен, что при нынешней ситуации Сандро Шварц кого-то из «Динамо» возьмет к себе в «Герту», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

В составе «Динамо» Шварц работал с 2020 года. Под его руководством бело-голубые заняли третье место по итогам минувшего сезона РПЛ и вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли «Спартаку» (1:2).