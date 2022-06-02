В Госдуме РФ желают скорейшего выздоровления владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого выявили онкологическое заболевание.

«Недавно был в академии, которую создал Галицкий. Могу сказать, что смотрел, как живут спортсмены в этой академии и в клубе. Видел, что он сделал для детской академии своей. На самом деле большое уважение и респект ему. Таких людей, к сожалению, немного. Поэтому уже слова благодарности только за это. Галицкий много сделал для Краснодара, в том числе и для развития футбола, города. Рад, что я знаком с таким человеком. Он сильный, со всем справится. У него много задач, дел и планов. Желаю ему скорейшего выздоровления. Большое количество людей видят, что она делает, и восхищаются им», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Об онкологическом заболевании у спортивного функционера 1 июня написала у себя в Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Сергей Галицкий — основатель и владелец «Краснодара», он создал клуб в феврале 2008 года. В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 50 очками в 30 матчах.