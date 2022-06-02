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В Госдуме РФ желают скорейшего выздоровления владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого выявили онкологическое заболевание.

«Недавно был в академии, которую создал Галицкий. Могу сказать, что смотрел, как живут спортсмены в этой академии и в клубе. Видел, что он сделал для детской академии своей. На самом деле большое уважение и респект ему. Таких людей, к сожалению, немного. Поэтому уже слова благодарности только за это. Галицкий много сделал для Краснодара, в том числе и для развития футбола, города. Рад, что я знаком с таким человеком. Он сильный, со всем справится. У него много задач, дел и планов. Желаю ему скорейшего выздоровления. Большое количество людей видят, что она делает, и восхищаются им», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Об онкологическом заболевании у спортивного функционера 1 июня написала у себя в Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Сергей Галицкий — основатель и владелец «Краснодара», он создал клуб в феврале 2008 года. В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 50 очками в 30 матчах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Испания
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П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

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1.78

П1

17%

2.28

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15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

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РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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