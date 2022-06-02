Матыцин — о Суперкубке: «РФС определится с местом, чтобы баланс интересов «Зенита» и «Спартака» был выдержан»

Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о месте проведения матча за Суперкубок России по футболу-2022 между «Спартаком» и «Зенитом».

«Я не буду высказывать свое мнение, потому что есть определенные критерии. РФС определится с местом проведения, для того чтобы это было комфортно, уютно, доступно. И чтобы баланс интересов участвующих в суперфинале «Зенита» и «Спартака» тоже был выдержан», — сказал Матыцин «СЭ».

В последних трех финалах встречались «Локомотив» с «Зенитом». Дважды побеждал Питер. Но чемпионом по общему количеству титулов является ЦСКА (7), на втором месте «Зенит» (6), на третьем — «Локомотив» (3). У «Спартака» только один трофей, завоеванный в 2017 году.