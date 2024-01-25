«Ростов» объявил о создании второй команды

«Ростов» объявил о создании второй команды — «Ростов-2». Клуб будет выступать во второй лиге (дивизион Б).

Главным тренером команды назначен Александр Аброскин. Его помощниками станут Антон Рогочий и Максим Бурченко. Тренер вратарей — Евгений Малов.

«Ростов-2» — это новая молодая команда в нашей большой семье, которая позволит нам сохранять перспективных игроков внутри клуба для дальнейшего развития в системе «Ростова», — сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

«Ростов-2» будет выступать на стадионе «Олимп» имени Виктора Понедельника.