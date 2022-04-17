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Колыванов отреагировал на сравнение «Спартака» и «Зенита» с итальянскими клубами

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал слова экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, который сравнил российские клубы с командами из серии А.

«У нас абсолютно разные чемпионаты. Там пять команд борются за чемпионство. Еще есть «Рома», «Лацио», которые составляют конкуренцию. У «Зенита» в России сейчас по большому счету конкурентов нет. Нельзя сравнивать «Зенит» с этими командами.

Понятно, что «Зенит» в любой момент может прибавить. Когда им надо выигрывать, они выигрывают», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Напомним, итальянский специалист заявил, что «Спартак» похож на туринский «Ювентус», а петербургский «Зенит» — на «Интер» или «Милан» по качеству и стилю игры.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/17/17583614.shtml

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Локомотив 0
1-й тайм

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Игорь Колыванов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Каррера: «Спартак» похож на «Ювентус», а «Зенит» — на «Милан» или «Интер»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
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17.04 16:30
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