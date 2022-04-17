Колыванов отреагировал на сравнение «Спартака» и «Зенита» с итальянскими клубами

Бывший нападающий итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал слова экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, который сравнил российские клубы с командами из серии А.

«У нас абсолютно разные чемпионаты. Там пять команд борются за чемпионство. Еще есть «Рома», «Лацио», которые составляют конкуренцию. У «Зенита» в России сейчас по большому счету конкурентов нет. Нельзя сравнивать «Зенит» с этими командами.

Понятно, что «Зенит» в любой момент может прибавить. Когда им надо выигрывать, они выигрывают», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Напомним, итальянский специалист заявил, что «Спартак» похож на туринский «Ювентус», а петербургский «Зенит» — на «Интер» или «Милан» по качеству и стилю игры.