«Сочи» — «Локомотив»: Маргасов открыл счет в матче

«Сочи» принимает на своем поле «Локомотив» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит на «Стадионе Фишт».

Защитник Тимофей Маргасов на 11-й минуте забил первый гол в матче. Сочинская команда ведет со счетом — 1:0.

Напомним, что в матче первого круга, который прошел 25 октября в Москве, «Локомотив» одержал победу над «Сочи» — 2:1.