Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» с итальянскими клубами.

— Массимо, с какими итальянскими клубами можете сравнить «Спартак» и «Зенит»?

— «Спартак» похож «Ювентус», потому что выиграл много трофеев и у двух команд огромное количество болельщиков. Что касается «Зенита», он очень похож на «Интер» или «Милан» по качеству и стилю игры, — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» после 25-го тура занимает 9-е место в таблице РПЛ, а «Зенит» расположился на первой турнирной строчке.