Колосков включил себя в пятерку самых влиятельных людей российского футбола

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кого считает наиболее влиятельными персонами в отечественном футболе.

«Пятерка самых влиятельных людей в российском футболе? Во-первых, это Колосков и Толстых, которые были с самого начала и до конца с российским футболом. Затем идет Олег Романцев как тренер, который добился лучших результатов со «Спартаком»: полуфинал ЛЧ и девять чемпионств. Также в этом рейтинге будет Евгений Гинер — очень успешный президент клуба, который привел ЦСКА к победе в Кубке УЕФА. И последним назову Алексея Миллера — он сделал фантастический «Зенит». Это его заслуга, что клуб стал чемпионом пять раз подряд» — приводит слова Колоскова Sport24.

Колосков был президентом РФС с 1992 по 2005 год, Дюков занимает эту должность с 2019 года.